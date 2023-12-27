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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет перехватить трансферную цель «Ювентуса»

27 Декабря 2023 • 14:43 Комментировать
Наполи
...
Монца
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29.12 20:30

Чемпион Италии «Наполи» рассматривает возможность приобрести полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, который долгое время считался трансферной целью туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «партенопеи» свяжутся с «Удинезе» с целью согласовать трансфер.

Отмечается, что решение игрока будет иметь ключевое значение. Если Самарджич откажется переходить в «Наполи», сделка не состоится.

Напомним, помимо «Ювентуса» в услугах Самарджича ранее также были заинтересованы «Милан» и «Интер». В этом сезоне 21-летний серб отметился двумя голами и двумя ассистами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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