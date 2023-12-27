«Наполи» хочет перехватить трансферную цель «Ювентуса»

Чемпион Италии «Наполи» рассматривает возможность приобрести полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, который долгое время считался трансферной целью туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «партенопеи» свяжутся с «Удинезе» с целью согласовать трансфер.

Отмечается, что решение игрока будет иметь ключевое значение. Если Самарджич откажется переходить в «Наполи», сделка не состоится.

Напомним, помимо «Ювентуса» в услугах Самарджича ранее также были заинтересованы «Милан» и «Интер». В этом сезоне 21-летний серб отметился двумя голами и двумя ассистами в итальянской Серии А.