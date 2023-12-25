В «Ювентусе» ждут, что «Фиорентина» выкупит Артура в ближайшие месяцы

Полузащитник Артур Мело, арендованный «Фиорентиной» у «Ювентуса», не горит желанием возвращаться в Турин.

«Фиалки» арендовали 27-летнего игрока до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 20 млн евро. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в «Фиорентине» очень довольны выступлениями бразильца, а сам хавбек надеется остаться во Флоренции. В «Ювентусе» ожидают, что опция покупки будет активирована в ближайшие месяцы.

Артур Мело провёл 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.