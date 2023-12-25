Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» ждут, что «Фиорентина» выкупит Артура в ближайшие месяцы

25 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
29.12 20:30

Полузащитник Артур Мело, арендованный «Фиорентиной» у «Ювентуса», не горит желанием возвращаться в Турин.

«Фиалки» арендовали 27-летнего игрока до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 20 млн евро. По сведениям инсайдера Николо Скиры, в «Фиорентине» очень довольны выступлениями бразильца, а сам хавбек надеется остаться во Флоренции. В «Ювентусе» ожидают, что опция покупки будет активирована в ближайшие месяцы.

Артур Мело провёл 24 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

23 Декабря
04:36
«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
02:01 · Италия. Серия А
​Агент Осимхена: «Мой агент и не хотел покидать «Наполи»
01:01 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» ждут, что «Фиорентина» выкупит Артура в ближайшие месяцы
00:50 · Италия. Серия А
«Милан» мечтает о де Дзерби
00:40 · Италия. Серия А
Барелла не заинтересован в уходе из «Интера»
24 Декабря
23:38 · Италия. Серия А
«Наполи» потерял двух игроков из-за травм
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Аталанты»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Важно, чтобы Миранчук оставался в Италии»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
21:17 · Италия. Серия А
Названы условия контракта Зелиньски с «Интером» 1 слухи
20:36 · Италия. Серия А
«Лацио» потерял капитана на неопределённый срок официально
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
18:35 · Италия. Серия А
Алексис Санчес может стать одноклубником Бензема слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запросил информацию по капитану «Флуминенсе» слухи
17:08 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Томори
Все новости
Рекомендуем