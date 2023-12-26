«Рома» намерена досрочно вернуть Саншеша в «ПСЖ»

Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш в скором времени может вернуться в «Пари Сен-Жермен», которому принадлежит.

Португалец недоволен своим положением в команде Жозе Моуринью: недавно игрок удалил упоминания «Ромы» в своём профиле в социальной сети, что лишь подогрело разговоры о возможном конфликте с тренером. Как сообщает журналист Даниэле Лонго, «Рома» готова досрочно прекратить аренду Саншеша в январе. Руководство римлян уже обсуждало с «ПСЖ» скорое возвращение 26-летнего футболиста во Францию.

Напомним, что «Рома» арендовала хавбека до конца сезона с возможностью выкупа. На счету игрока всего девять матчей за итальянский коллектив.