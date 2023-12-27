Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бремер продлил контракт с «Ювентусом» — источник слухи

27 Декабря 2023 • 18:40 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение бразильца с туринским клубом рассчитано на пять лет.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.

После 17 туров подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на второй позиции в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 40 очков.

30 декабря «Ювентус» примет на своем поле «Рому». Начало игры запланировано на 22:45 по мск.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер

Новости по матчу

Сегодня, 27 Декабря
18:40
Бремер продлил контракт с «Ювентусом» — источник
15:45
Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»
15:34
«Интер» опережает «Ювентус» в гонке за Берарди
14:43
«Наполи» хочет перехватить трансферную цель «Ювентуса»
14:38
«Тоттенхэм» отдаст Хёйбьерга в аренду только при условии права выкупа за 30 миллионов евро
12:52
«Ювентус» хочет перехватить Зелиньски у «Интера»
02:07
Агент Йылдыза: «Кенан хочет выиграть Серию А и Лигу чемпионов с «Ювентусом»
00:47
«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю
26 Декабря
22:44
«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода
22:32
«Рома» намерена досрочно вернуть Саншеша в «ПСЖ»
21:39
«Ювентус» начал работу над новыми контрактами Рабио и Кьезы 1
21:20
Алекс Сандро покинет «Ювентус» в 2024 году
15:47
Бремер в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Ювентусом»
13:59
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»
12:57
Аллегри отказался от трансфера Филлипса
25 Декабря
16:41
Кьеза должен восстановиться к матчу с «Ромой»
01:01
В «Ювентусе» ждут, что «Фиорентина» выкупит Артура в ближайшие месяцы
24 Декабря
23:15
«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»
21:58
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС РОМА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 6
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
19:39 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Элмаса официально
18:40 · Италия. Серия А
Бремер продлил контракт с «Ювентусом» — источник слухи
15:45 · Германия. Бундеслига
Агент Йылдыза: «Бавария» слишком поздно предложила клиенту новый контракт»
15:34 · Италия. Серия А
«Интер» опережает «Ювентус» в гонке за Берарди
15:03 · Италия. Серия Б
Черышев подешевел – известен новый ценник россиянина
14:43 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет перехватить трансферную цель «Ювентуса»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Инс: Серия А 90-х годов лучше нынешней АПЛ 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отдаст Хёйбьерга в аренду только при условии права выкупа за 30 миллионов евро
14:29 · Италия. Серия А
Агент Осимхена: Мы хотели продлить контракт с лета
12:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет перехватить Зелиньски у «Интера»
11:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет поскорее оформить трансфер защитника «Лилля»
04:34 · Италия. Серия А
​Торсби и Гудмундссон купаются в итальянском море даже зимой
04:03 · Италия. Серия А
​Новеллино вступился за Пиоли
03:36 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил для Тареми трёхлетний контракт
03:32 · Италия. Серия А
​Источник: Ибрагимович мечтает о Конте
Все новости
Рекомендуем