Бремер продлил контракт с «Ювентусом» — источник

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение бразильца с туринским клубом рассчитано на пять лет.

Бремер выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Италии и отметился одним забитым мячом.

После 17 туров подопечные Массимилиано Аллегри располагаются на второй позиции в турнирной таблице Серии А, имея в копилке 40 очков.

30 декабря «Ювентус» примет на своем поле «Рому». Начало игры запланировано на 22:45 по мск.