Аллегри отказался от трансфера Филлипса

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заблокировал сделку по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от Sky Sport Italia, наставник «старой синьоры» не хочет видеть англичанина в своей команде.

Напомним, «Ювентус» ранее хотел арендовать Филлипса на полгода с последующим правом выкупа. Тем не менее, теперь сделка выглядит маловероятной.

Ранее к Филлипсу проявляли интерес клубы из Английской премьер-лиги. Полузащитник был связан с трансфером в «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Напомним, Кэлвин не заиграл в «Манчестер Сити» после трансфера из «Лидса» летом 2022 года.