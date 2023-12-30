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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби: «Говорят, что «Интер» обязан выиграть Серию А, но «Ювентус» потратил 200 млн на трёх игроков»

30 Декабря 2023 • 03:24 Комментировать
Ювентус
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Через 18 ч. 56 мин.

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби считает, что возможности «Ювентуса» недооценены.

В пятницу «нерадзурри» не сумели обыграть «Дженоа» (1:1), и теперь у «Ювентуса» будет возможность сократить отставание от лидера турнирной таблицы до двух очков. В субботу коллектив Массимилиано Аллегри сыграет в родных стенах против «Ромы».

«Я часто слышу, как люди говорят, что «Интер» обязан выиграть скудетто в этом сезоне. Но я помню, что «Ювентус» потратил 200 млн евро на Кьезу, Влаховича и Бремера.

«Интер» совершал бесплатные подписания. Возможно, люди забыли, но прошедшим летом мы потеряли многих чемпионов», – приводит журналист Николо Скира слова Ачерби.

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