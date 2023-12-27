«Ювентус» хочет перехватить Зелиньски у «Интера»

Туринский «Ювентус» планирует перехватить полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски у миланского «Интера». По информации от Il Corriere dello Sport, «старая синьора» также участвует в гонке за опытным полузащитником.

Источник отмечает, что у «Интера» в данный момент больше шансов подписать поляка, ведь клуб давно ведёт переговоры по трансферу на правах свободного агента. Напомним, ближайшим летом у Зелиньски истекает контракт с «Наполи». Клуб далёк от подписания нового контракта с 29-летним хавбеком.

Зелиньски в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А провёл 16 матчей, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.