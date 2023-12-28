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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готов вернуть Саншеша из «Ромы» при одном условии слухи

28 Декабря 2023 • 05:11 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.05 X 3.05 2 4.15
30.12 22:45

Полузащитнику Ренату Саншешу в скором времени придётся искать себе новый клуб.

26-летний игрок арендован «Ромой» до конца сезона, но руководство римлян хочет досрочно прекратить сотрудничество с португальцем. По данным журналиста Санти Ауны, «ПСЖ» не против отозвать Саншеша из аренды в январе, как того требует «Рома», однако сделает это лишь в том случае, если для игрока найдётся новый клуб. Агент Жорже Мендеш попробует найти для своего клиента подходящие варианты до закрытия зимнего трансферного окна.

Ренату Саншеш принял участие в девяти матчах «Ромы», выйдя в стартовом составе только в трёх случаях. В активе футболиста один забитый гол.

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