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«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»

24 Декабря 2023 • 23:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Футболист «Ювентуса» Самуэль Илинг заинтересовал ещё один английский клуб.

Как сообщалось ранее, 20-летний игрок может покинуть ряды «бьянконери» в январе, а интерес к нему проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Согласно сведениям Football Insider, на англичанина появился новый претендент из АПЛ – «Астон Вилла». Сумма возможного трансфера оценивается в 19,5 млн евро – такое предложение должно устроить «Ювентус».

Самуэль Илинг отметился одной результативной передачей, приняв участие в семи матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем розыгрыше Серии А. Контракт англичанина со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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