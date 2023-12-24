«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»

Футболист «Ювентуса» Самуэль Илинг заинтересовал ещё один английский клуб.

Как сообщалось ранее, 20-летний игрок может покинуть ряды «бьянконери» в январе, а интерес к нему проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Согласно сведениям Football Insider, на англичанина появился новый претендент из АПЛ – «Астон Вилла». Сумма возможного трансфера оценивается в 19,5 млн евро – такое предложение должно устроить «Ювентус».

Самуэль Илинг отметился одной результативной передачей, приняв участие в семи матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем розыгрыше Серии А. Контракт англичанина со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года.