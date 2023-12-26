«Ювентус» начал работу над новыми контрактами Рабио и Кьезы

«Ювентус» намерен в скором времени продлить контракты Адриена Рабио и Федерико Кьезы.

Действующий договор француза истекает по окончании сезона, в то время как соглашение итальянского вингера рассчитано до середины 2025 года. По данным TMW, спортивный директор Кристиано Джунтоли считает продление контракта Рабио одной из приоритетных целей, клуб сделает всё возможное для удержания 28-летнего хавбека. Кьезе планируют предложить договор, рассчитанный до 2026 года. Такой ход, вероятно, повысит стоимость потенциальной продажи 26-летнего игрока атаки.

Адриен Рабио и Федерико Кьеза провели по 15 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя и пятью голами соответственно.