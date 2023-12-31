«Ювентус» уверенно лидирует в рейтинге по победам со счётом 1:0 в Серии А в 2023 году

«Ювентус» вновь одержал минимальную победу в матче Серии А.

Коллектив Массимилиано Аллегри обыграл «Рому» в поединке 18-го тура благодаря голу, забитому Адриеном Рабио на 49-й минуте. Как сообщает Opta, это уже 12-я победа «Ювентуса» в Серии А со счётом 1:0 с начала 2023 года – больше всех. Ближайшие преследователи «бьянконери» по этому показателю выигрывали с минимальным счётом на четыре раза реже.

Сегодняшний триумф позволил «Ювентусу» сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице «Интера» до двух очков. Следующий поединок чемпионата туринцы проведут 7 января – соперником будет «Салернитана».