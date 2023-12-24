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Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса

24 Декабря 2023 • 21:58 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
27.12 23:15

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не дал согласия на переход в свою команду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

28-летний футболист планирует покинуть ряды «горожан» в январе из-за нехватки игровой практики, а «Ювентус» считается одним из главных претендентов на англичанина. По некоторым данным, клубы уже вели переговоры по аренде Филлипса. Тем не менее, по информации Sky Sport, Аллегри по-прежнему не одобрил приглашение хавбека, что может осложнить ситуацию.

Кэлвин Филлипс отыграл десять матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Массимилиано Аллегри Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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