Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не дал согласия на переход в свою команду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

28-летний футболист планирует покинуть ряды «горожан» в январе из-за нехватки игровой практики, а «Ювентус» считается одним из главных претендентов на англичанина. По некоторым данным, клубы уже вели переговоры по аренде Филлипса. Тем не менее, по информации Sky Sport, Аллегри по-прежнему не одобрил приглашение хавбека, что может осложнить ситуацию.

Кэлвин Филлипс отыграл десять матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.