«Тоттенхэм» отдаст Хёйбьерга в аренду только при условии права выкупа за 30 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» готов отпустить своего полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга в зимнее трансферное окно. При этом «шпоры» согласятся отдать датчанина в аренду только при условии, если заинтересованный клуб даст добро на прописание в договоре права выкупа за 30 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Мирко ди Натале в социальных сетях.

Отмечается, что «Тоттенхэм» сперва хочет найти Хёйбьергу замену. Только после этого команда Анге Постекоглу согласится отпустить полузащитника в аренду.

Главным претендентом на 28-летнего датчанина в данный момент считается туринский «Ювентус».