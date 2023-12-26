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«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода

26 Декабря 2023 • 22:44 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи стал ещё ближе к возвращению на родину.

36-летний футболист так и не нашёл себя в Германии, поэтому всерьёз вознамерился сменить обстановку уже в январе. Как стало известно на днях, у центрбека есть вариант с переходом в «Рому». Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, римский клуб предлагает экс-футболисту «Ювентуса» краткосрочный контракт, рассчитанный на полгода. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать нюансы сделки. Игрок надеется, что «Унион» не станет препятствовать его уходу.

Леонардо Бонуччи отыграл десять матчей за команду из Берлина, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
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