«Рома» предложила Бонуччи контракт на полгода

Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи стал ещё ближе к возвращению на родину.

36-летний футболист так и не нашёл себя в Германии, поэтому всерьёз вознамерился сменить обстановку уже в январе. Как стало известно на днях, у центрбека есть вариант с переходом в «Рому». Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, римский клуб предлагает экс-футболисту «Ювентуса» краткосрочный контракт, рассчитанный на полгода. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать нюансы сделки. Игрок надеется, что «Унион» не станет препятствовать его уходу.

Леонардо Бонуччи отыграл десять матчей за команду из Берлина, отметившись одним забитым мячом.