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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» опережает «Ювентус» в гонке за Берарди

27 Декабря 2023 • 15:34 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
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29.12 22:45

Миланский «Интер» вырвался в лидеры в гонке за полузащитником «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от издания Corriere Torino, «нерадзурри» опережают туринский «Ювентус» в борьбе за опытного итальянца.

Сообщается, что «Интер» может оформить трансфер Берарди уже в зимнее трансферное окно. «Сассуоло» ранее был готов продать своего полузащитника за 30 миллионов евро. «Ювентус» отказался платить требуемую сумму компенсации минувшим летом.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 29-летний Берарди провёл 13 матчей, где отметился 9 забитыми голами и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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