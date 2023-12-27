«Интер» опережает «Ювентус» в гонке за Берарди

Миланский «Интер» вырвался в лидеры в гонке за полузащитником «Сассуоло» Доменико Берарди. По информации от издания Corriere Torino, «нерадзурри» опережают туринский «Ювентус» в борьбе за опытного итальянца.

Сообщается, что «Интер» может оформить трансфер Берарди уже в зимнее трансферное окно. «Сассуоло» ранее был готов продать своего полузащитника за 30 миллионов евро. «Ювентус» отказался платить требуемую сумму компенсации минувшим летом.

В этом розыгрыше итальянской Серии А 29-летний Берарди провёл 13 матчей, где отметился 9 забитыми голами и 3 результативными передачами.