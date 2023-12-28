Мойзе Кин: «Аллегри всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал о своих отношениях с главным тренером клуба Массимилиано Аллегри.

«У меня превосходные отношения с Аллегри. Он всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи, а когда хорошо справляюсь. Я бы назвал его своим футбольным отцом. Иногда мы до сих пор спорим, но в конце концов мы любим друг друга, даже если не говорим об этом», – сказал Кин в беседе с изданием DAZN.

Напомним, ранее ходили слухи о желании Аллегри избавиться от Кина. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий не отметился ни одним результативным действием в 12 матчах.