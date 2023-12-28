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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин: «Аллегри всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи»

28 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Ювентус
...
Рома
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30.12 22:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал о своих отношениях с главным тренером клуба Массимилиано Аллегри.

«У меня превосходные отношения с Аллегри. Он всегда даёт мне понять, когда я творю тупые вещи, а когда хорошо справляюсь. Я бы назвал его своим футбольным отцом. Иногда мы до сих пор спорим, но в конце концов мы любим друг друга, даже если не говорим об этом», – сказал Кин в беседе с изданием DAZN.

Напомним, ранее ходили слухи о желании Аллегри избавиться от Кина. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нападающий не отметился ни одним результативным действием в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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