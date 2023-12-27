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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет поскорее оформить трансфер защитника «Лилля»

27 Декабря 2023 • 11:13 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Туринский «Ювентус» намерен поскорее оформить трансфер центрального защитника «Лилля» Тьягу Джало. По информации от Tuttosport, «старая синьора» пытается ускорить сделку по переезду португальца в Турин.

Напомним, Джало является одной из главных целей «Ювентуса» на зимнее трансферное окно. У 23-летнего португальца ближайшим летом заканчивается контракт с «Лиллем», поэтому «старая синьора» рассчитывает заполучить футболиста по скидке.

«Трансфермаркт» оценивает Джало в 15 миллионов евро. В данный момент португалец продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена, который получил в марте.

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