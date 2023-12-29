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Мойзе Кин принял решение по будущему в «Ювентусе»

29 Декабря 2023 • 21:21 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.07 X 3.05 2 4.15
Через 23 ч. 57 мин.

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин не планирует менять клуб в обозримом будущем.

23-летний игрок не имеет регулярного места в основном составе команды Массимилиано Аллегри, что ставило под сомнение будущее форварда в Турине. По слухам, уже в январе Кин может перебраться в лондонский «Арсенал», но эти сведения не соответствуют действительности, докладывает инсайдер Николо Скира. Итальянец удовлетворён положением дел в «Ювентусе» и не намерен никуда уходить.

Мойзе Кин провёл 12 матчей за «бьянконери» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.

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