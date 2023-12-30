​Моуринью выбрал состав «Ромы» на битву против «Ювентуса»

В субботу вечером вся футбольная Италия будет следить за матчем Серии А между «Ювентусом» и «Ромой». Наставник римлян Жозе Моуринью принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Кристенсен, Залевски, Кристанте, Паредес, Бове, Дибала, Лукаку.

Игра между «Ювентусом» и «Ромой» начнётся в момент, когда стрелки часов будут показывать 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.