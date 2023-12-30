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Директор «Ромы» Пинту: «Не хочу говорить о Бонуччи»

30 Декабря 2023 • 23:52 Комментировать
Ювентус
1:0
Рома
окончен

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту не стал комментировать несостоявшийся переход Леонардо Бонуччи.

Римский клуб вёл переговоры с 36-летним защитником берлинского «Униона», но в итоге отказался от сделки. Причиной такого решения считается негодование фанатов.

«Очевидно, что нам нужен новый центральный защитник. Мы работаем над этим, но нужно действовать в рамках бюджета. Мы должны принять правильное решение, чтобы привести в команду человека, который усилит команду и устроит тренера. Что касается Бонуччи, то я не хочу об этом говорить», – заявил в интервью DAZN Пинту перед матчем против «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Бонуччи Унион Берлин Тьягу Пинту ещё теги

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