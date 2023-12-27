«Ювентус» объявил о продлении контракта с Бремером

Центральный защитник Глейсон Бремер продлил свой контракт с «Ювентусом». Об этом туринский клуб сообщает на своем официальном сайте. Новое трудовое соглашение Бремера с «Ювентусом» рассчитано до 2028 года.

Напомним, бразильский футболист выступает за «старую синьору» с июля 2022 года, перебравшись из «Торино». За это время он провел в футболке «Ювентуса» 60 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей и записал в свой актив одну голевую передачу.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Бремера составляет 50 миллионов евро.