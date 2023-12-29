Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Ромой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о состоянии футболистов в преддверии игры чемпионата Италии с «Ромой».

— Мы провели две хорошие тренировки. У нас почти все в порядке. Алекс Сандро должен восстановиться примерно через десять дней, а Кьеза уже чувствует себя лучше, — приводит слова Аллегри пресс-служба туринского клуба.

Завтра, 30 декабря, «Ювентус» встретится дома с «Ромой» в рамках 18-го тура Серии А. Старт поединка запланирован на 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.