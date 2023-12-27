Агент Йылдыза: «Кенан хочет выиграть Серию А и Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Агент нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза высказался о будущем своего клиента.

Слухи связывали 18-летнего игрока с возможным уходом – считалось, что он недоволен редкими появлениями на поле. Рулевой Массимилиано Аллегри впервые доверил 18-летнему игроку место в старте в недавнем матче против «Фрозиноне» (2:1), и тот отблагодарил тренера, забив дебютный гол в Серии А.

«Кенан хочет надолго остаться в «Ювентусе». Его желание – выиграть с клубом Серию А и Лигу чемпионов, а также стать обладателем награды Golden Boy. После гола в ворота «Фрозиноне» он получил много комплиментов от дель Пьеро в телефонном разговоре», – приводит инсайдер Николо Скира слова агента Йылдыза.