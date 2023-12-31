Рабио – о победе «Ювентуса»: «Было важно приблизиться к «Интеру»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал победу в матче против «Ромы» (1:0).

Именно француз стал автором единственного гола во встрече – он отличился на 49-й минуте. Теперь отставание «Ювентуса» от «Интера», возглавляющего таблицу, составляет всего два очка. Напомним, что в пятницу «нерадзурри» сыграли вничью с «Дженоа» (1:1).

«Мы смотрели вчерашнюю игру «Интера», и мы знали, что сегодня мы сможем приблизиться к ним. Очень важная победа. Мы должны продолжать в том же духе и сохранять текущий настрой.

Как я уже говорил, мы верим, что можем выиграть скудетто. Так считают все в нашей команде, но впереди долгий путь», – высказался в беседе с DAZN Рабио.