Кьеза должен восстановиться к матчу с «Ромой»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза должен восстановиться к центральному туру следующего тура чемпионата Италии. Напомним, на выходных «старой синьоре» предстоит встретиться с «Ромой».

Издание Sky Italia сообщает, что Кьеза должен принять участие в матче с «джаллоросси», но пока неизвестно, сможет ли итальянец выйти на поле с первых минут. Доктора проверят состояние форварда перед матчем.

26-летний Кьеза пропустил последний матч «Ювентуса» в Серии А из-за небольшой травмы. В нынешнем сезоне Федерико отметился пятью голами и одной результативной передачей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.