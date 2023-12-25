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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза должен восстановиться к матчу с «Ромой»

25 Декабря 2023 • 16:41 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза должен восстановиться к центральному туру следующего тура чемпионата Италии. Напомним, на выходных «старой синьоре» предстоит встретиться с «Ромой».

Издание Sky Italia сообщает, что Кьеза должен принять участие в матче с «джаллоросси», но пока неизвестно, сможет ли итальянец выйти на поле с первых минут. Доктора проверят состояние форварда перед матчем.

26-летний Кьеза пропустил последний матч «Ювентуса» в Серии А из-за небольшой травмы. В нынешнем сезоне Федерико отметился пятью голами и одной результативной передачей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

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