Рабио – лучший среди полузащитников Серии А по голам с начала прошлого сезона

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио поразил ворота «Ромы» в матче Серии А.

Француз открыл счёт на 49-й минуте встречи 18-го тура. Для Рабио это уже 14-й гол за «Ювентус» во всех турнирах с начала прошлого сезона – лучший показатель среди полузащитников, представляющих клубы Серии А. В текущем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний хавбек «бьянконери» отличился в третий раз.

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Действующий контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В случае победы над «Ромой» коллектив Массимилиано Аллегри сократит отставание от лидирующего в таблице «Интера» до двух очков.