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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» обыграл «Рому» Жозе Моуринью и вплотную подобрался к «Интеру»

31 Декабря 2023 • 00:41 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Рома
окончен

«Ювентус» и «Рома» сыграли в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 18-го тура Серии А состоялся 30 декабря на стадионе «Альянц».

Протокол игры  
Ювентус1:0Рома
(1:0) Рабио Адриен47'  
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисВеа ТимотиМаккенни Уэстон 90' (Ругани Даниэле ( 90') Локателли Мануэль  77'Рабио АдриенКостич Филип 76' (Милик Аркадиуш ( 76') Йылдыз Кенан 66' (Кьеза Федерико ( 66') Влахович Душан 76' (Айлинг Самуэль ( 76')
Запасные: Николусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинПерин МаттиаМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристенсен РасмусКристанте БрианПаредес Леандро  68' 74' (Эль-Шаарави Стефан ( 74') Бове Эдоардо 64' (Пеллегрини Лоренцо ( 64') Залевски Никола 80' (Азмун Сердар ( 80') Дибала ПаулоЛукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаКарсдорп РикЧелик ЗекиПагано РиккардоСпинаццола ЛеонардоСаншеш РенатуПисилли НикколоСвилар Миле
30 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Два топ-матча подряд предстояло сыграть «Роме». Первый раунд команда Жозе Моуринью провела на отлично – в игре с двумя удалениями и двумя забитыми мячами уверенно разобрались с «Наполи» (2:0). Теперь соперник предстоял «посуше», туринский «Ювентус» на своём поле пропускает минимум, кстати, в последнем матче на «Альянце» был обыгран как раз «Наполи» - 1:0.

С первых же минут все поняли, что судьбу матча решит одна ошибка. Очень активно и жёстко все шли в единоборства, моментально откатывались назад. В прессинге пахали даже Пауло Дибала и Леандро Паредес, не самые работящие аргентинцы, к тому же имеющий свои счёты с «Ювентусом». У туринцев особенно активен был молодой турок Кенан Йылдыз, вышедший с первых минут при здоровом Милике и полуздоровом Кьезе.

За первый тайм «Рома» и «Ювентус» обменились очень хорошим моментом. Все остальные атаки были бодры, веселы, но остроты не хватало. Хотя никого нельзя обвинить в чрезмерном «проседании» в штрафной площади. Удивительно, но в обоих моментах тайма главным действующим лицом стал Н’Дика. Сначала Эван навязал борьбу после подачи Дибалы, организовав скидку на Кристанте. Брайан пробил в спину Влаховичу, от которой мяч врезался в штангу.

«Юве» долго соображал ответ, однако под занавес тайма обязан был забивать. Опять кросс штрафную площадь, небольшой сумбур и с левого края набежал Костич. Филип пробил в касание, Руй Патрисиу пролетел мимо и был уже отыгран, но на линии ворот подстраховал его Н’Дика, головой выбивший мяч. В раздевалку забить не получилось, куда лучше все прошло для «Ювентуса» из раздевалки.

В начале второго тайма Рабио сам разогнал атаку по левому флангу. Костич едва не потерял мяч под давлением Кристенсена, но доработал до конца и всё же протолкнул на ближний угол штрафной площади, откуда Влахович пяткой выполнил передачу на открывшегося Адриена. Француз вышел на рандеву с Патрисиу и пробил точно в ближний угол – 1:0. Вот после гола «Ювентуса» наступило затишье. Туринцы отдали мяч и территорию, а «Рома» думала, как же вскрывать массированную оборону.

Был момент, когда Данило скинул мяч на Пеллегрини, а тот сыграл на Дибалу, но удар Пауло пришелся точно по позиции голкипера. А больше «Рома» ничего и не придумала. Скорее «Юве» мог забить второй, когда Кьеза прострелил аккурат на Маккенни, но тот из отличной позиции тоже пробил аккурат в Патрисиу. Да и сам Федерико даже забил второй мяч, правда, находился в офсайде после передачи Айлинга, что и заметил арбитр.

Одного гола хватило для победы Турину. «Ювентус» продолжает погоню за «Интером», сократив отрыв до двух очков.

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Рома Ювентус Жозе Моуринью ещё теги

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ЮвиК
31 Декабря 2023 в 00:42
Всех болельщиков с победой и с Наступающим. Форца Юве!
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