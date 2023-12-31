Рабио ответил на вопрос о новом контракте с «Ювентусом»

Футболист «Ювентуса» Адриен Рабио вновь высказался о своём будущем.

Текущее соглашение 28-летнего полузащитника истекает в июне 2024 года. Известно, что «Ювентус» уже работает над продлением контракта с французом.

«Я должен подумать об этом и поговорить с клубом. Я счастлив в «Ювентусе», но нам ещё предстоит провести обсуждения. До конца сезона я хочу просто наслаждаться каждым матчем, а дальше будет видно. Мы спокойны», – приводит Football Italia слова Рабио, чей гол принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А против «Ромы» (1:0).

В активе Адриена Рабио три забитых мяча и три голевые передачи в 16 поединках нынешнего сезона за команду Массимилиано Аллегри.