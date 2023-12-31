Аллегри прокомментировал нашумевшие слова Ачерби о тратах «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о недавнем заявлении защитника «Интера» Франческо Ачерби.

После пятничного матча, в котором «нерадзурри» сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), 35-летний футболист призвал не называть «Интер» безоговорочным фаворитом в борьбе за скудетто, поскольку «Ювентус» тратит больше денег на трансферы.

«Я бы не хотел комментировать слова Ачерби. «Интер» набрал на два очка больше нас, они проводят фантастический сезон. Мы стараемся держаться поблизости, но нужно понимать, что у клубов разные пути.

Просто посмотрите на средний возраст игроков – у нас много молодёжи. Мы довольны тем, что делаем, и не оглядываемся на других», – приводит Football Italia слова Аллегри.