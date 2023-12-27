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Бремер – о продлении контракта: «Я выбрал «Ювентус», потому что в этом клубе привыкли побеждать»

27 Декабря 2023 • 20:51 Комментировать
Ювентус
...
Рома
30.12 22:45

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер высказался о продлении контракта с клубом.

26-летний бразильский футболист подписал с туринским клубом новый договор, рассчитанный до 2028 года, о чём стало известно в среду.

«Я очень рад продлить контракт, меня переполняют эмоции. Хочу продолжить идти по заданному пути и добиться успеха.

Полтора года назад мой выбор пал на «Ювентус», поскольку в этом клубе привыкли побеждать. Прибыв сюда, я понял, что здесь по-настоящему семейная атмосфера, и это убедило меня ещё больше.

Первый сезон был для меня непростым, но сейчас всё складывается лучше. Я чувствую себя комфортно», – цитирует Sky Бремера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер

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