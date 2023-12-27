Аллегри одобряет возвращение Бернардески в «Ювентус»

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески может вернуться в «Ювентус» уже в следующем месяце.

29-летний футболист хочет вновь выступать за туринцев и даже готов на сокращение зарплаты, о чём уже сообщалось ранее. По данным TMW, стороны всерьёз рассматривают возможность аренды. «Торонто» не против отпустить итальянца в «Ювентус» на полгода. Известно также, что рулевой «бьянконери» Массимилиано Аллегри одобряет сделку, поскольку хочет усилить команду игроком, который не нуждается в длительной адаптации и способен закрыть сразу несколько позиций на поле.

Контракт Федерико Бернардески с «Торонто» рассчитан до конца 2026 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 5 млн евро.