​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Ромы»

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Ювентусом» и «Ромой». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Йылдыз, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Ромой» «Ювентус» сократит отставание от лидирующего «Интера» до двух очков.