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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» озвучил состав на матч против «Ромы»

30 Декабря 2023 • 21:37 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1 2.10 X 3.05 2 4.20
Через 0 ч. 36 мин.

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Ювентусом» и «Ромой». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Йылдыз, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Ромой» «Ювентус» сократит отставание от лидирующего «Интера» до двух очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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