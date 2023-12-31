Аллегри – о победе «Ювентуса»: «Против Моуринью никогда не бывает легко»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов после матча с «Ромой».

Гол Адриена Рабио, забитый в начале второго тайма, принёс «бьянконери» минимальную победу над римлянами.

«Хорошая игра. Против «Ромы» никогда не бывает легко, особенно при Жозе Моуринью.

В первом тайме мы рисковали пропустить, когда позволяли Пауло Дибале доставить мяч в штрафную, но уцелели. После перерыва мы забили один гол, но могли забить и больше. Было важно победить и увеличить отрыв от команд, идущих позади нас в таблице», – заявил в послематчевом интервью DAZN Массимилиано Аллегри.