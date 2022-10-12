По информации Sport Bild, некоторые игроки мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером «рекордмайстера» Юлианом Нагельсманном.

Сообщается, что у футболистов есть три претензии к молодому специалисту. Они недовольны его ротацией и заменами, решениями во время игры, а также излишней импульсивностью в высказываниях.

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обидно упустила победу над дортмундской «Боруссией», пропустив два мяча в самой концовке встречи. В таблице немецкого первенства мюнхенский гранд находится на третьей строчке, отставая от лидирующего «Униона» на четыре балла.

