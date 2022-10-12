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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманном слухи

12 Октября 2022 • 13:47 Комментировать (1)
Боруссия Д
2:2
Бавария
окончен

По информации Sport Bild, некоторые игроки мюнхенской «Баварии» недовольны главным тренером «рекордмайстера» Юлианом Нагельсманном.

Сообщается, что у футболистов есть три претензии к молодому специалисту. Они недовольны его ротацией и заменами, решениями во время игры, а также излишней импульсивностью в высказываниях.

Напомним, что в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обидно упустила победу над дортмундской «Боруссией», пропустив два мяча в самой концовке встречи. В таблице немецкого первенства мюнхенский гранд находится на третьей строчке, отставая от лидирующего «Униона» на четыре балла.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
12 Октября 2022 в 13:52
по моему идеальное место сейчас для Тухеля.
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