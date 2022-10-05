Горецка: «Мне надоело каждую неделю говорить о том, кто выйдет в старте»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поразмышлял насчёт того, выйдет ли он в стартовом составе мюнхенцев на ближайший тур чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Честно говоря, я устал каждую неделю говорить о том, кто выйдет в основном составе. В субботу мы увидим, кто будет играть в старте в матче против «Боруссии». Я уверен, что на поле у нас будет очень сильная команда», – заявил Горецка в интервью после победы над пльзеньской «Викторией» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в начале сезона Горецка пропустил несколько матчей из-за травмы. Главный тренер Юлиан Нагельсманн периодически ставит в основу Марселя Забитцера.