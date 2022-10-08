Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сделала выбор между Кейном и Влаховичем

08 Октября 2022 • 01:25 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
1 4.40 X 4.80 2 1.65
Через 16 ч. 58 мин.

«Бавария» планирует подписать нападающего с мировым именем следующим летом.

Об интересе мюнхенцев к Гарри Кейну известно давно, также слухи связывают немецкий гранд с Душаном Влаховичем. По информации издания Sport1, серб не входит в сферу интересов «Баварии» из-за крайне высокой стоимости, не соответствующей уровню его игры. Кейн по-прежнему считается главной целью клуба – боссы действующих чемпионов Германии считают его одним из лучших нападающих мира наряду с Робертом Левандовски, Эрлингом Холанном и Каримом Бензема.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. «Бавария» предпримет попытку подписания англичанина, если до конца сезона 2022/23 тот так и не продлит текущее соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Бавария Гарри Кейн Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер Вердер
1
2
2.08 4.00 3.40
Видео
08.10.22 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург Вольфсбург
2.70 3.65 2.55
Видео
08.10.22 в 16:30
Майнц Майнц
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.00 3.65 2.31
Видео
08.10.22 в 16:30
Бохум Бохум
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3.50 3.85 2.03
Видео
08.10.22 в 16:30
Байер Л Байер Л
Шальке 04 Шальке 04
1.65 4.30 5.00
Видео
08.10.22 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария Бавария
3.45 5.00 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
02:00 · Германия. Бундеслига
Ройс не сыграет с «Баварией»
01:47 · Германия. Бундеслига
Источник: Люка Эрнандес вернётся на поле до конца месяца
01:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала выбор между Кейном и Влаховичем
00:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо рассказал, чему научился у Гвардиолы и Моуринью
07 Октября
23:58 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рискует пропустить ЧМ-2022
23:37 · Германия. Бундеслига
«Вест Хэм» и «Севилья» включились в борьбу за Ндика
23:26 · Германия. Бундеслига
«Вердер» догнал «Баварию», вырвав победу над «Хоффенхаймом»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
22:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»
21:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты 1
21:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 8 октября 2022
21:02 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Нам нравится играть с дортмундской «Боруссией»
20:55 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Против «Баварии» нужно играть смело»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Вивелл перейдёт на работу в «Челси»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»
Все новости
Рекомендуем