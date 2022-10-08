«Бавария» сделала выбор между Кейном и Влаховичем

«Бавария» планирует подписать нападающего с мировым именем следующим летом.

Об интересе мюнхенцев к Гарри Кейну известно давно, также слухи связывают немецкий гранд с Душаном Влаховичем. По информации издания Sport1, серб не входит в сферу интересов «Баварии» из-за крайне высокой стоимости, не соответствующей уровню его игры. Кейн по-прежнему считается главной целью клуба – боссы действующих чемпионов Германии считают его одним из лучших нападающих мира наряду с Робертом Левандовски, Эрлингом Холанном и Каримом Бензема.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. «Бавария» предпримет попытку подписания англичанина, если до конца сезона 2022/23 тот так и не продлит текущее соглашение.