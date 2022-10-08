Терзич: «Боруссия» не сдавалась, поэтому заслужила ничью с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился эмоциями после матча с «Баварией», в котором «шмели» спаслись от поражения.

Дортмундцы уступали со счётом 0:2 до 74-й минуты, но сумели вырвать ничью в компенсированное время.

«Мы хорошо защищались, особенно до перерыва. Мы знаем, как сильна «Бавария», но сегодня у неё получалось не всё. Наша заслуга в том, что мы не сдавались и верили до конца. Команда проявила характер. Наш стадион заслуживает таких вечеров, как сегодняшний», – заявил в послематчевом интервью Эдин Терзич.

На счету «Боруссии» и «Баварии» по 16 набранных очков после девяти туров Бундеслиги. Команды делят третью строчку, уступая «Фрайбургу» и «Униону».