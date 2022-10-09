​У Дэвиса выявили черепно-мозговую травму

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был заменён в перерыве субботнего матча Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Незадолго до этого канадец получил удар ногой по голове от Джуда Беллингема.

Обследование выявило у Дэвиса черепно-мозговую травму. Об этом «Бавария» сообщает на своём официальном сайте. В пресс-релизе говорится о том, что Альфонсо чувствует себя хорошо, но в воскресенье он не тренировался.

Напомним, что битва между «Боруссией» и «Баварией» завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенцы вели в два гола, но дортмундцам удалось совершить камбэк перед своими болельщиками.