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Нойер – о ничьей с «Боруссией» Дортмунд: «Это наш провал, а не заслуга соперников»

08 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Бавария
окончен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раздосадован потерей очков в принципиальном матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Мюнхенский коллектив позволил оппонентам отыграть два мяча в концовке матча, лишившись ценных двух очков.

«Нет сомнений в том, что этот результат – наш провал, а не заслуга соперников. Мы должны были снять все вопросы о победителе до того, как они начали отыгрываться. Мы имели возможности всё закончить, но провалили концовку. Ошибки – неотъемлемая часть футбола, однако в последнее время мы допускаем их слишком часто», – заявил вратарь «Баварии» в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер
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