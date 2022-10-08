Нойер – о ничьей с «Боруссией» Дортмунд: «Это наш провал, а не заслуга соперников»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер раздосадован потерей очков в принципиальном матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Мюнхенский коллектив позволил оппонентам отыграть два мяча в концовке матча, лишившись ценных двух очков.

«Нет сомнений в том, что этот результат – наш провал, а не заслуга соперников. Мы должны были снять все вопросы о победителе до того, как они начали отыгрываться. Мы имели возможности всё закончить, но провалили концовку. Ошибки – неотъемлемая часть футбола, однако в последнее время мы допускаем их слишком часто», – заявил вратарь «Баварии» в послематчевом интервью.