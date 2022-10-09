Кан: «Боруссия» была слаба, но «Бавария» сделала всё, чтобы упустить победу»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал упущенную победу над дортмундской «Боруссией» (2:2) в поединке Бундеслиги.

Действующие чемпионы не смогли удержать преимущество в два мяча. Решающий гол «Боруссия» забила на 95-й минуте встречи.

«Мы сделали всё, чтобы упустить победу в этом матче. Исход игры должен был быть решён задолго до пропущенных мячей. «Боруссия» была довольно плоха, и мы буквально пригласили соперников вернуться в игру. Не смогу припомнить сезон, когда у «Баварии» так часто возникали проблемы с реализацией», – заявил после матча экс-вратарь мюнхенцев.