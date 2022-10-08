Нагельсманн: «Боруссия» отыгралась заслуженно»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда закономерно упустила победу в матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (2:2).

Мюнхенцы вели со счётом 2:0 вплоть до 74-й минуты, однако позволили соперникам уйти от поражения. На 95-й минуте Антони Модест нанёс точный удар, лишив «Баварию» двух очков.

«На мой взгляд, такой исход вполне справедлив. У нас было много возможностей, чтобы убить всю интригу в этом матче, но мы ими не воспользовались, а затем начали ошибаться в защите и пропускать. Конечно, это очень болезненно, но не несправедливо. В концовке мы были обязаны действовать в обороне надёжнее», – сказал Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.