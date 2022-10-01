Мане – об адаптации в «Баварии»: «Всё складывается хорошо»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, как проходят первые месяцы после перехода из «Ливерпуля».

«Всё складывается хорошо. Переход из одного клуба в другой – это всегда непросто. Я провёл восемь замечательных лет в Англии, из которых шесть – в «Ливерпуле».

Чтобы привыкнуть, необходимо время, потому что поменялось абсолютно всё: люди, тренировки, условия. Я знал, что потребуется время.

Впервые в карьере я выступаю за команду с таким молодым составом. Игроки «Баварии» очень голодны до побед, что сразу бросается в глаза. Все здесь хотят развиваться», – приводит официальный сайт УЕФА слова Садио Мане.