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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане – об адаптации в «Баварии»: «Всё складывается хорошо»

01 Октября 2022 • 20:42 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
08.10 19:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, как проходят первые месяцы после перехода из «Ливерпуля».

«Всё складывается хорошо. Переход из одного клуба в другой – это всегда непросто. Я провёл восемь замечательных лет в Англии, из которых шесть – в «Ливерпуле».

Чтобы привыкнуть, необходимо время, потому что поменялось абсолютно всё: люди, тренировки, условия. Я знал, что потребуется время.

Впервые в карьере я выступаю за команду с таким молодым составом. Игроки «Баварии» очень голодны до побед, что сразу бросается в глаза. Все здесь хотят развиваться», – приводит официальный сайт УЕФА слова Садио Мане.

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Бавария Садио Мане
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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