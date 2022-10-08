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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» объявила состав на матч с «Боруссией»

08 Октября 2022 • 19:09 Комментировать
Боруссия Д
0:1
Бавария
1 4.15 X 4.70 2 1.75
2-й тайм

Центральным матчем девятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги станет встреча между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» - клубами, которые на двоих выиграли все чемпионаты Германии начиная с 2010 года. Накануне игры главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн объявил стартовый состав своей команды.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, де Лигт, Павар, Гнабри, Горецка, Сане, Мане, Забитцер, Дэвис, Мусиала.

Встреча между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» начнется в 19:30 по московскому времени, следить за ней можно в формате нашей прямой онлайн-трансляции

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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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