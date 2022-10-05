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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Дэвис способен играть в середине, он не привязан к флангу»

05 Октября 2022 • 17:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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08.10 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что нашёл новую роль для левого защитника Альфонсо Дэвиса.

«Дэвис не играет как классический фланговый защитник, он часто оказывается в центре. Для него нет никакой необходимости постоянно находиться у боковой линии. Похоже, я наконец-то нашёл для него новую подходящую роль на поле.

Он отлично чувствует себя, действуя подобным образом. Для меня это очень важно, потому что такой шаг позволит команде стать более гибкой. Он может играть и на фланге, и в середине, и меня это очень радует», – рассказал в интервью изданию Sky Sport наставник мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Альфонсо Дэвис
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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