Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Гравенберх хорошо сыграл против «Виктории»

05 Октября 2022 • 10:54 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
1 4.30 X 4.70 2 1.65
08.10 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил своего подопечного Райана Гравенберха за выступления в матче Лиги чемпионов против пльзеньской «Виктории». Напомним, голландец впервые вышел в стартовом составе «Баварии» в официальном матче.

«Гравенберх сыграл хорошо, как и все остальные. Он хорошо выбирал позицию. Райан отлично действовал без мяча. Мазрауи и Станишич тоже хорошо справились», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» выиграла все три матча в групповом этапе Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб уверенно лидирует в группе с каталонской «Барселоной», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Нкунку, когда команду возглавлял Рангник
10:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Гравенберх хорошо сыграл против «Виктории»
10:14 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Сане начинает понимать, чего от него требуют зрители»
09:59 · Германия. Бундеслига
«Байер» уже провёл переговоры с Алонсо
07:42 · Германия. Бундеслига
Мане рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
02:27 · Германия. Бундеслига
Кан высказался о будущем Нагельсманна в «Баварии»
02:04 · Германия. Бундеслига
Кан рассказал, интересен ли «Баварии» Беллингем
04 Октября
21:09 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо может возглавить немецкий топ-клуб
16:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Не могу сказать, что скучаю по Мане»
11:57 · Россия. Первая лига
Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке»
11:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё надеется заполучить Лаймера следующим летом
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Продажа Мане - худшее решение «Ливерпуля»
10:33 · Германия. Бундеслига
Тухель отказал клубу, за который играют Лунёв и Азмун
03 Октября
22:55 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» хочет сохранить двух лидеров команды в составе
Все новости
Рекомендуем