Нагельсманн: «Гравенберх хорошо сыграл против «Виктории»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил своего подопечного Райана Гравенберха за выступления в матче Лиги чемпионов против пльзеньской «Виктории». Напомним, голландец впервые вышел в стартовом составе «Баварии» в официальном матче.

«Гравенберх сыграл хорошо, как и все остальные. Он хорошо выбирал позицию. Райан отлично действовал без мяча. Мазрауи и Станишич тоже хорошо справились», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» выиграла все три матча в групповом этапе Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб уверенно лидирует в группе с каталонской «Барселоной», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень.