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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн – о Мазрауи: «Я очень доволен его прогрессом»

06 Октября 2022 • 11:01 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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08.10 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что доволен прогрессом правого защитника Нуссера Мазрауи, который уже успел провести за команду несколько матчей и отметиться одним ассистом в Бундеслиге.

«Нуссер становится всё лучше и лучше с каждым днём. Я очень доволен его прогрессом. В самом начале ему понадобилось немного времени, но зато сейчас он в полном порядке», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Мазрауи летом перебрался в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Вслед за марокканцем в команду последовал его одноклубник Райан Гравенберх.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Нуссер Мазрауи
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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