Нагельсманн – о Мазрауи: «Я очень доволен его прогрессом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что доволен прогрессом правого защитника Нуссера Мазрауи, который уже успел провести за команду несколько матчей и отметиться одним ассистом в Бундеслиге.

«Нуссер становится всё лучше и лучше с каждым днём. Я очень доволен его прогрессом. В самом начале ему понадобилось немного времени, но зато сейчас он в полном порядке», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Мазрауи летом перебрался в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Вслед за марокканцем в команду последовал его одноклубник Райан Гравенберх.