Известна причина, по которой руководству мюнхенской «Баварии» не удалось найти полноценную замену Роберту Левандовски этим летом.

По информации Sky Sport, у клуба отсутствуют средства для совершения крупных сделок на данном этапе сезона. По этой причине руководство немецкого гранда доверяет молодому французу Матису Телю и другим текущим игрокам мюнхенского коллектива.

Тем не менее сообщается, что в «Баварии» по-прежнему заинтересованы в услугах Гарри Кейна, однако, когда боссы «рекодмайстера» решат заключить сделку по лидеру «Тоттенхэма» – неизвестно.

