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Чемпионат Германии. Бундеслига

У «Баварии» нет денег на мощные трансферы слухи

10 Октября 2022 • 22:27 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Бавария
окончен

Известна причина, по которой руководству мюнхенской «Баварии» не удалось найти полноценную замену Роберту Левандовски этим летом.

По информации Sky Sport, у клуба отсутствуют средства для совершения крупных сделок на данном этапе сезона. По этой причине руководство немецкого гранда доверяет молодому французу Матису Телю и другим текущим игрокам мюнхенского коллектива.

Тем не менее сообщается, что в «Баварии» по-прежнему заинтересованы в услугах Гарри Кейна, однако, когда боссы «рекодмайстера» решат заключить сделку по лидеру «Тоттенхэма» – неизвестно.
 

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Бавария
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