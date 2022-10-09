Горецка: «Бавария» сыграла неуверенно, это случается с нами довольно часто в последнее время»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о поединке против дортмундской «Боруссии» в рамках девятого тура Бундеслиги. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Мы имели много шансов забить во второй половине, но не использовали их. Когда такое происходит, нужно ответственно играть в обороне, чего не получилось сделать. Счет 2:0 всегда ненадежен. Тем более, нам противостоял сильный соперник. Мы недовольны результатом. «Бавария» показала неуверенную игру. Это случается с нами довольно часто в последнее время», - передает слова игрока пресс-служба клуба.

По итогам девяти туров «Бавария» идет на третьем месте, а «Боруссия» занимает четвертую строчку.