Нагельсманн – о травме Дэвиса: «Подозрение на сотрясение мозга»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал неприятный инцидент с участием Альфонсо Дэвиса.

В сегодняшнем матче против дортмундской «Боруссии» (2:2) защитник мюнхенцев получил удар ногой в лицо от хавбека оппонентов Джуда Беллингема. 21-летний канадец был заменён в перерыве.

«Есть подозрение на сотрясение мозга, что неудивительно, учитывая, какой удар он получил. Четыре месяца назад мы проходили курс, где нам говорили, что подобные удары по лицу – это красная карточка, но судья показал жёлтую. Думаю, тут нечего обсуждать – ситуация заслуживала удаления», – заявил наставник «Баварии» после матча.