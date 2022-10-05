Зиркзее: «Хочу вернуться в «Баварию» в будущем»

Экс-нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, ныне выступающий за «Болонью», мечтает в будущем вернуться в Мюнхен.

Итальянский клуб приобрёл 21-летнего голландца в августе, заплатив «Баварии» 8,5 млн евро. Мюнхенцы также смогут рассчитывать на значительную долю от перепродажи форварда.

«В долгосрочной перспективе я бы хотел вновь выступать за «Баварию». Думаю, никто не отказался бы от возможности представлять такой клуб. Для меня это мечта. Но прошлым летом я точно знал, что мне нужно уйти», – рассказал игрок.

В настоящий момент на счету Джошуа Зиркзее всего два матча за «Болонью» и ни одного результативного действия.